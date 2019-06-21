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Астанда Садзба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Садзба о йоге: сильно не напрягаясь можно продлить легкость и гибкость тела

Радио
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Свое увлечение йогой в эфире радио Sputnik Абхазия объяснила Астанда Садзба, которая уже 2 года ежедневно уделяет время этой системе оздоровительных упражнений.

21 июня отмечается Международный день йоги. Йога – система самосовершенствования. Она описывает методы достижения гармонии с собой и окружающим миром. Эта система тесно связана с философией и религией.

"Я поняла, что со временем теряешь гибкость, легкость в теле. Так как я не люблю динамичные виды спорта, то нашла для себя, как мягко, красиво и удобно выровнять эту ситуацию, то есть приобрести легкость и гибкость. Мой инструктор под каждого ученика  подбирает индивидуальную программу. Чтобы привести меня в форму, она подобрала программу, это очень удобно. В летнее время у нас занятия проходят на пляже в 8 утра. Представьте  себе час йоги с видом на море , а затем целый день просто суперское состояние", - сказала Садзба.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.



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