22:59 26 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.81
  • EUR71.38
Поиск
Елена Атепина
© Sputnik

Атепина о лечении пальм в Сухуме: даже рабочие переживают за них

Радио
Получить короткую ссылку
2910

Заместитель начальника коммунального управления Администрации Сухума Елена Атепина в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как проходит лечение пальм от долгоносика в столице.

В Сухуме проходит второй этап лечения пальм, сказала Атепина в интервью корреспонденту Sputnik Абхазия.

"Мы начали обрабатывать пальмы с 13 апреля, в мае завершили первый этап, обработали все пальмы, охватили практически весь Сухум. Если говорить о состоянии деревьев, то те пальмы, за которые мы боялись, у них есть новые ростки. Радует, что работы проводятся успешно", - сказала Атепина.

Лечат, рубят и сжигают: как в Абхазии борются с пальмовым долгоносиком
© Sputnik / Томас Тхайцук
Читанава: лечение пальм в республике будет проходить ежемесячно

На первом этапе лечения рабочие обработали более 750 пальм, среди них не только ценные породы, но и обычные, чтобы не было очагов поражений, пояснила Атепина.

"Мы начинаем работу рано утром, работать в жару с ядохимикатами еще и на высоте сложно. Бригада состоит из 8 человек, они работают через день. У нас в распоряжении один подъемник и трактор, то есть всего две единицы техники", - сказала Атепина.  

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.  

Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. Вредитель может уничтожить взрослое дерево за три месяца. Ученые не исключают, что пальмовый долгоносик завозится вместе с посадочным материалом.

По теме

Тарба о лечении пальм в Абхазии: даже больные встанут во всей красе
Читанава: до двух с половиной тысяч пальм могут пострадать от вредителей
Еще один вредитель обнаружен на пальмах Абхазии
Теги:
пальмы


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Марокканские женщины и дети молятся о дожде 24 ноября 2017 года недалеко от Рабата по королевскому указу
Иссохшая земля: тревожные кадры со всего мира
Праздник на весь род: как появился уникальный обряд фамилии Лейба
"Праздник на весь род": как фамилия Лейба проводит традиционное моление
Цена путешествия в Абхазию
Путешествие в Абхазию: цены на проживание и транспорт

Соцсети

Sputnikabkhazia