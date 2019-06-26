Атепина о лечении пальм в Сухуме: даже рабочие переживают за них

Заместитель начальника коммунального управления Администрации Сухума Елена Атепина в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как проходит лечение пальм от долгоносика в столице.

В Сухуме проходит второй этап лечения пальм, сказала Атепина в интервью корреспонденту Sputnik Абхазия.

"Мы начали обрабатывать пальмы с 13 апреля, в мае завершили первый этап, обработали все пальмы, охватили практически весь Сухум. Если говорить о состоянии деревьев, то те пальмы, за которые мы боялись, у них есть новые ростки. Радует, что работы проводятся успешно", - сказала Атепина.

На первом этапе лечения рабочие обработали более 750 пальм, среди них не только ценные породы, но и обычные, чтобы не было очагов поражений, пояснила Атепина.

"Мы начинаем работу рано утром, работать в жару с ядохимикатами еще и на высоте сложно. Бригада состоит из 8 человек, они работают через день. У нас в распоряжении один подъемник и трактор, то есть всего две единицы техники", - сказала Атепина.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. Вредитель может уничтожить взрослое дерево за три месяца. Ученые не исключают, что пальмовый долгоносик завозится вместе с посадочным материалом.