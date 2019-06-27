Пазов объяснил почему Шакрыл для него "Эйнштейн в кавказоведении"

Первые Международные Шакрыловские чтения открылись 27 июня в Сухуме. В здании Кабинета Министров Абхазии прошло пленарное заседание, выступая на котором проректор по научно-исследовательской работе Карачаево-Черкесского Государственного университета Сергей Пазов провел параллель между вкладами в науку Шакрыл и Эйнштейна.

"Мы все привыкли в 5-7 лет начинать ходить в школу. Исходя из биографических данных, Шакрыл пошел в школу только в 12 лет. И когда ему было около 35 лет, он закончил вуз. Вроде бы, можно говорить о том, что первая и самая эффективная и активная часть жизни с опозданием была посвящена учебе. Я когда это читаю, вспоминаю выражение известнейшего математика Эйнштейна, который понял и смог сформулировать Теорию относительности. Он в полушутливой форме отметил, что начал изучать математику взрослым, потому все это у него получилось. Так это или нет, но прослеживаются параллели – для абхазо-адыгской филологии значение Шакрыл не меньшее, чем значение Эйнштейна для мировой математики", - сказал Пазов.

Константин Шакрыл – один из соавторов "Русско-абхазского словаря" (1964), редактором и руководителем авторского коллектива двухтомного "Словаря абхазского языка" (1986–1987). Подготовил к изданию "Словарь бзыбского диалекта абхазского языка", "Орфографический словарь абхазского языка", "Абхазско-русский словарь".