Шеремет о выступлении Liberty из Приднестровья в Сухуме: музыкальная дипломатия

Художественный руководитель квинтета Liberty из Приднестровья Дмитрий Шеремет в интервью на радио Sputnik рассказал, что участие в джазовых фестивалях подобных SUKHUM AQUAJAZZ дает творческую подпитку музыкантам его коллектива.

"Популяризация коллектива не самоцель, нас творчески питает больше тот факт, что находим возможность периодически видеться с хорошими музыкантами, общаться с ними на одной сцене, приезжать к хорошим людям. Наверное, это главное, потому что творческая музыкальная дипломатия имеет большое значение. Эмоциональный комфорт, который мы испытываем, будучи на фестивалях, приезжая с этими знаниями, ощущением нужности домой, мы, конечно, заряжаемся новой энергией и находим новые пути реализации творческих планов", - рассказал Шеремет.

Более подробно беседу вы можете услышать на радио Sputnik Абхазия.

Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019, который проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии, пройдет в Абхазской государственной филармонии 3 и 5 июля. Фестиваль проходит в республике в четвертый раз, ранее в нем принимали участие трубач и певец Рональд Бейкер (США), трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова, блюзовая группа Red Rocks, гитарист Алексей Кузнецов и другие.