Зачем Володька сбрил усы? Бриллиантовые фразы "Бриллиантовой руки"

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"Черт побери!" Эти два слова изменили жизнь Семена Горбункова, героя фильма “Бриллиантовая рука”. 50 лет назад, 28 апреля 1969 года, когда фильм вышел на экраны, режиссер Леонид Гайдай не просто подарил нам прекрасную комедию. Он дал нам особенный язык, в котором одним словом или фразой можно рассказать целую историю.
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Международный театральный фестиваль "Толстой" проходит в Ясной Поляне с 4 по 7 июля.
Депутат Госдумы России Геннадий Онищенко, комментируя принятие Парламентской ассамблеей ОБСЕ антироссийской резолюции по Абхазии и Южной Осетии, указал на то, что в тексте документа не отметили угрозу, исходящую от военной лаборатории в Грузии.
Огромная дальность, высокая скорость, большая боевая нагрузка и хирургическая точность — если хоть один бомбардировщик прорвется к цели, последствия для противника будут самые плачевные. Подборку наиболее грозных боевых машин ВВС России, США и Китая смотрите в материале РИА Новости.