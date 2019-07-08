Зритель о "Хаджи-Мурате" в Ясной Поляне: станцевали войну и мир, любовь и смерть

6 июля в Ясной Поляне, родовом имении Льва Николаевича Толстого, труппа Русского драматического театра Абхазии представила на суд зрителя спектакль "Хаджи-Мурат", отобранный экспертной комиссией фестиваля "Толстой".

"Впечатление от спектакля очень сильное. "Хаджи-Мурат" – это одно из произведений Толстого, которое очень сложно поставить на сцене. Когда читаешь текст, понимаешь, насколько точно и тонко переданы эмоциональные состояния людей, которые принимали участие в описываемых действиях, в том числе и в военных. Это невероятно сложно представить на театральной сцене. Перечитывая "Хаджи-Мурата" еще раз перед тем, как поехать на спектакль, мы довольно много дома обсуждали, как это может быть. Но то что было, было совершенно невероятно. Они станцевали все: войну, мир, смерть, свадьбы, проводы в армию, переговоры. Невероятное ощущение, очень мощное. И передано самое главное – те эмоции, о которых писал Лев Николаевич", - сказала Юлия Селезнева.

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Международный театральный фестиваль "Толстой" прошел в Ясной Поляне с 4 по 7 июля.