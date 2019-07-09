Горин: россияне вернули путевки в Грузию и улетели в другие страны

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин сообщил Sputnik, что российские туристы, собиравшиеся отдохнуть в Грузии, предпочли получить возврат путевок или же перебронировались на другие направления.

Все организованные российские туристы, которые до 8 июля 2019 года должны были покинуть территорию Грузии, вернулись на родину, сообщили в Федеральном агентстве по туризму.

"Туроператоры 22 июня прекратили формирование турпродукта в Грузию. Около 1, 5 тысячи организованных туристов вернулись, 30% туристов предпочли получить возврат, остальные предпочли перебронироваться на другие направления. Отмечается популярность и российских курортов, а также Армения, Азербайджан, Турция, Кипр и многие другие страны", - рассказал Горин.