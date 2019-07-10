Саманба о ввозе товаров из Грузии: надо быть осторожней во "вражеской зоне"

Как сообщил Sputnik Абхазия руководитель Государственного комитета Абхазии по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гарри Саманба, в настоящее время в Кабинете Министров республики готовится постановление, которое будет регулировать ввоз товара в Абхазию с грузинской стороны.

"По выходу этого постановления в восточной зоне мы будем ставить наш надзорный орган. Недавно мы проверяли рынки и оказалось, что к нам с территории Грузии заходит очень много товара, который не проходит по стандартам: завышено содержание нитратов и так далее. У нас с Грузией нет никакой документации, мы ничего не подписывали, нет никаких договоров. Я считаю, что это вражеская зона, говорю это открыто, поэтому надо быть очень осторожными в этом отношении. Над этим вопросом мы тоже работаем, и перспективы серьезные, потому что наша первейшая задача – сертифицировать товар, который заходит в Абхазию. Его надо проверить, сделать лабораторный анализ", - отметил Гарри Саманба.

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