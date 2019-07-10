Смолин о призыве снести памятник под Прохоровкой: ущербный реваншизм

В Германии призвали снести памятник павшим в бою под Прохоровкой. Такие идеи никому не должны даже приходить в голову, считает политолог и историк Михаил Смолин. Он высказал свое мнение в эфире радио Sputnik.

Памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года, необходимо снести, так как никакого крупного боя там якобы не было, а Красная армия не одержала в нем победу. Такое мнение в своей статье в немецкой газете Die Welt высказал журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела издания.

"На самом деле этот памятник должен был быть немедленно снесен. Потому что последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают: (в бою – ред.) у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения", – утверждает Келлерхофф.

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали призыв снести памятник Победы на Прохоровском поле, высказанный в статье журналиста Свена Феликса Келлерхоффа.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik оценил призыв немецкого журналиста.

"Это какой-то местный ущербный, поднимающий голову реваншизм, вполне возможно подпитываемый какими-то национал-социалистическими идеями. Поэтому к этому надо относиться критично. Естественно, никому в голову не должно приходить как-то пересматривать нашу историю и уж тем более сносить какие-то памятники. Вполне возможно, что мы должны более интенсивно отстаивать свой взгляд на свою историю и в каких-то подобных случаях могли бы парировать наиболее агрессивные какие-то выступления против исторической памяти", ‒ сказал Михаил Смолин.

Бой под Прохоровкой — противостояние между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Он произошел 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта.

Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля: немцы не смогли захватить Прохоровку, прорвать оборону Красной армии и выйти на оперативный простор, а советские войска не справились с задачей окружить группировку противника.

В память о погибших под Прохоровкой к 50-летию Победы в 1995 году на месте сражения был открыт памятник — Звонница, а также храм Святых Апостолов Петра и Павла, объединенные в музей-заповедник.