Боксер Чахкиев о турнире в Абхазии: праздник бокса и воспитание чемпионов

Международный турнир по боксу "Кубок Государства Абхазия", в котором приняли участие спортсмены из Абхазии, России, Белоруссии, Греции, Румынии, Марокко, Узбекистана, Таджикистана и Южной Осетии прошел в Новом Афоне 13 июля.

"Впечатления самые положительные, хороший турнир, была хорошая атмосфера в зале. Бои были довольно интересные, динамичные. Состоялся большой праздник бокса на абхазской земле, и это очень здорово. Такие турниры позволяют нам воспитать крепкую, здоровую молодежь. Не далек тот год, когда у Абхазии будут свои чемпионы. Мы должны воспитывать их, чемпионов, которые могут принести славу для абхазского народа, так нужно в любой сфере – в культуре, в спорте. Я желаю Абхазии воспитать такого чемпиона, которым бы гордилась вся страна", - сказал Чахкиев в эфире радио Sputnik.

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В рамках соревнования прошло 11 боев. Разыгрывалось два пояса чемпиона Абхазии и главный приз "Кубок Государства Абхазия". Победителями титульных боев на звание чемпиона Абхазии по профессиональному боксу стали Астамур Еник и Енвер Бзагоа. Главный приз турнира "Кубок Государства Абхазия" достался Иосифу Зантария.