Солонников: санкциями против Турции Евросоюз пугает только себя

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что галвы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции.

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции в отношении Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Совет ЕС, в частности, решил приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте, а также не проводить больше заседания совета ассоциации и дальнейшие заседания на высоком уровне в рамках диалога между ЕС и Турцией.

"Речь идет о создании единого государства на острове Кипр и данные переговоры почти увенчались успехом несколько лет назад, когда еще была актуальна возможность вступлении Турции в ЕС. Сейчас, когда процесс вступлении Турции в ЕС остановлен, переговоры об объединении острова практически также заморожены. И каждый рассматривает ситуацию с позиции статуса-кво", - сказал Солонников.

По словам политолога ЕС, сам критически зависит от Турции в целом ряде государств.

"Огромное количество турецких инвестиций, огромное количество финансов из Турции и ограничения здесь если появятся, то будут двоякими. Поэтому экономика Турции не представляется слабым партнером по отношению к ЕС. Она сильнее большого количества европейских государств, динамичнее, потому говорить о серьезном давлении экономическом на Турцию у ЕС нет возможности и сил, так что я думаю, они будут сами себя пугать", - сказал Солонников.