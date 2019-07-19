Скаков о новых раскопках в Абхазии: узнаем о связях жителей горных и прибрежных районов

Археолог Александр Скаков в интервью радио Sputnik назвал уникальными раскопки на горе Джантух в окрестностях Ткуарчала и те, которые будут проведены в Очамчыре, так как изученный на небольшой территории материал даст возможность проследить динамику связи населения горных и прибрежных областей Абхазии.

"Мы 13 лет изучали памятники на горе Джантух в поселке Акарамара на окраине города Ткуарчал. Получен очень большой материал с могильника, поселения. А сейчас нам интересно сравнить, насколько культура горной части населения отличалась от приморской части, где было сильнее влияние греков. Понятно, что население было одно, родственное, но какая-то разница, безусловно, была. Понять, в чем суть этой разницы и динамика связи между приморскими и горными областями, - это наша основная задача. Уже хорошо изучены памятники горной территории и будет доследован памятник у моря", - сказал Скаков.

Российские и абхазские ученые проведут археологические исследования в районе порта Очамчыра, на месте древнегреческого города Гюэнос. Считается, что Гюэнос возник в первой половине VI века до нашей эры. Экспедиции проводятся совместно Институтами археологии и востоковедения РАН, Абхазским государственным музеем и Абхазским институтом гуманитарных исследований.

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