Язык эльфов, дотракийцев и инопланетян: кто их создал и зачем их учить?

Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости.
В каком университете преподают эльфийский, на каком искусственном языке запрещено думать и какого вымышленного языка боялся Гитлер? Какой язык придётся выучить людям, вторгшимся на планету Пандора, и на каком языке мы будем говорить с инопланетянами, прибывшими на Землю?
Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости.
В большей части Сухума отключат воду в понедельник 22 июля из-за прорыва водопровода на пересечении улицы Адлейба и проспекта Аиааира.
Делегация Абхазии во главе с министром иностранных дел республики Дауром Кове прибыла в Никарагуа в четверг 18 июля, чтобы принять участие в праздновании Дня Сандинистской революции. В программе рабочего визита также встречи руководством страны и потенциальными партнерами.
ЦИК Абхазии завершил прием документов и регистрацию инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов на должность главы государства во вторник 16 июля в 18:00.