Александр Карелин о травме поражений, за что мстят России и очень личном

Травмированный собственной непобедимостью, легендарный Карелин из борьбы не ушёл. Просто перенёс схватку в другую плоскость. Он редко даёт интервью и практически никогда не говорит о личном. Но в этот раз был более чем откровенен.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" трёхкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин рассказывает о том, почему его тренер не хотел, чтобы он шёл в политику и кто на самом деле заставил его идти в Госдуму. Вспоминает, какие психологические травмы ему нанесли его собственные победы и почему он “не имел права проиграть” на своей 4-ой Олимпиаде. А также говорит о том, за что мстят России, о безграмотности тренеров, нужно ли ехать на Олимпиаду без флага, являются ли спортивные секции местом, где "подбирает кадры" криминал, и чего он сам себе до сих пор простить не может.

Спрашиваем Александра Карелина "Как вы это делаете?!" и узнаём:

3:15 Почему он Сан Саныч

4:30 Кто убедил его идти в политику вопреки воле тренера

6:40 Почему Дума – это то же самое, что и борьба

8:20 Каких навыков и умений ему не хватало в Думе

10:00 Что он чувствовал, когда сожгли его чучело

10:30 Кто ему помогал в политике

11:30 Как папа-шофёр помогал ему создавать законы для страны

13:48 Как Сан Саныч любил ходить по магазинам “смущать продавцов”

15:20 О психологической травме жить без поражений

16:00 “Я не умею упрашивать”

17:10 О том, как он сейчас переживает проигрыш на 4-ой Олимпиаде и праве проиграть

18:50 Почему он стал заниматься детьми и жёстко ограничил географию Сибирью

23:30 Что он заставляет делать детей по скользящему графику

27:00 Как Карелину было обидно, когда его объявили голубым

29:00 О попытках объявить российский спорт второсортным и плевках в историю

31:00 О том, как мы дали повод и безграмотности тренеров

32:00 За что мы получили “спортивную ответочку” на самом деле

34:00 Почему нужно выступать на Олимпиадах даже не под национальным флагом

35:00 Почему Карелин не уезжает из Новосибирска

36:30 Чем занимаются его дети

38:00 О планах на дальнее будущее и списке литературы, которую нужно успеть прочитать

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