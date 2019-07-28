Ёшкин код: все всё узнаем или всё все узнаём?

Как станция метро Планёрная превратилась в Планерную, во время войны вместо Берёзовки чуть не была захвачена Березовка, Елизавета Королёва стала Королевой, Афанасий Фёт - Фетом, Вильгельм Рёнтген - Рентгеном, Николай Рёрих - Рерихом, а толстовский Лёвин - Левиным. Да и самого Льва Николаевича в узком кругу всегда звали Лёв.