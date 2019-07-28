Ёшкин код: все всё узнаем или всё все узнаём?

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Как станция метро Планёрная превратилась в Планерную, во время войны вместо Берёзовки чуть не была захвачена Березовка, Елизавета Королёва стала Королевой, Афанасий Фёт - Фетом, Вильгельм Рёнтген - Рентгеном, Николай Рёрих - Рерихом, а толстовский Лёвин - Левиным. Да и самого Льва Николаевича в узком кругу всегда звали Лёв.
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Самые яркие и значимые события в республике с 22 по 28 июля - в обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия.
В Международном турнире по футболу памяти Гиви Смыр участвуют 16 команд из Абхазии, России, ДНР и ЛНР.
Всемирная организация здравоохранения провозгласила 28 июля ежегодным Всемирным днем борьбы с гепатитом.