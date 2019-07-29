Пипия о серфинге: не спорт, а состояние души

Серфер Дмитрий Пипия рассказал в интервью Sputnik, как увлекся серфингом и что для него значит катание на волнах.

По словам серфера Дмитрий Пипия, он увлекся катанием на волнах в детстве после того, как посмотрел фильм.

"В 1999 году я впервые вместе с отцом посмотрел фильм "На гребне волны" и с девяти лет заболел серфингом. Параллельно я занимался боксом, катался на скейте. Помню, как впервые взял кусок фанеры, выпиливал ножовкой, а затем привязал к одной ноге с помощью отцовского армейского ремня, а ко второй, по-моему, маминым ремешком. Таким образом я спустился с горы и открыл для себя сноуборд. В то время мне это казалось очень круто, я представлял себе, что катаюсь на волне. Так родилась мечта", - рассказал Пипия.

По его словам, он не относится к серфингу как к соревновательному виду спорта.

"Для меня это не спорт, это состояние души и нечто глубоко интимное", - сказал он.

При этом отмечает, что серфинг вызывает зависимость. Тем, кто начинает заниматься этим видом спорта, сложно остановиться.

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"Ты начинаешь кататься на малых волнах, потом это тебя перестает устраивать. Ты переходишь на более большие волны. И постепенно понимаешь, что тебя не устраивают те волны, которые есть в Абхазии, и хочется чего-то большего. Я с девяти лет болею серфингом. У меня комната в квартире в Сургуте, где мы раньше жили, была залеплена картинками с серфингом, и мама понимала, что что-то изменится в моей жизни. В Синопе, где я живу, если большие волны, то это слышно и звучит мощно, когда они разбиваются о берег. Она переживает каждый раз, но уважает мой выбор и понимает", - сказал Пипия.

По его словам, занятие серфингом дает ему внутреннее умиротворение, спокойствие, после катания на волнах он выходит из моря другим человеком.

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