01:06 31 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.38
  • EUR70.60
Поиск
Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хаджимба о строительстве объектов в Ткуарчале: город будет жить по-другому

Радио
Получить короткую ссылку
5501

Президент Абхазии Рауль Хаджимба прокомментировал ход строительства объектов в Ткуарчалском районе.

Президент Рауль Хаджимба во вторник посетил Ткуарчал, где проинспектировал ход ремонтных работ в местной больнице и школе, в которой когда-то учился. Глава государства также посмотрел, как строят дорогу, которая должна соединить город и девять сел.

"Сделано не мало работ со дня последней поездки. Многие объекты на стадии завершения. Надеюсь на то, что вопросы, связанные с темой рынка, больницы, школы, дороги будут решены. Самое важное сейчас для всего этого района, населения - это дорога. Пройдено около семи километров, надеюсь, что к 10 августа все эти работы будут завешены и у Ткуарчала будут свои коммуникации, которые позволят в большей степени связать села района с городом. Тем более, что там создаются определенные инфраструктурные возможности, которые позволят городу жить по-другому", - отметил Хаджимба.

Также Рауль Хаджимба передал району шесть новых автобусов, закупленных в рамках Инвестпрограммы социально-экономического развития республики.

Читайте подробнее в материале.

Теги:
Ткуарчальский район, Рауль Хаджимба


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Сбор меда в Абхазии
Окурить и ограбить: сбор горного меда
Медведи без границ: почему животные из России мигрировали в Эстонию
Выборы
История в цифрах: президентские выборы в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia