Хаджимба о строительстве объектов в Ткуарчале: город будет жить по-другому

Президент Рауль Хаджимба во вторник посетил Ткуарчал, где проинспектировал ход ремонтных работ в местной больнице и школе, в которой когда-то учился. Глава государства также посмотрел, как строят дорогу, которая должна соединить город и девять сел.

"Сделано не мало работ со дня последней поездки. Многие объекты на стадии завершения. Надеюсь на то, что вопросы, связанные с темой рынка, больницы, школы, дороги будут решены. Самое важное сейчас для всего этого района, населения - это дорога. Пройдено около семи километров, надеюсь, что к 10 августа все эти работы будут завешены и у Ткуарчала будут свои коммуникации, которые позволят в большей степени связать села района с городом. Тем более, что там создаются определенные инфраструктурные возможности, которые позволят городу жить по-другому", - отметил Хаджимба.

Также Рауль Хаджимба передал району шесть новых автобусов, закупленных в рамках Инвестпрограммы социально-экономического развития республики.

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