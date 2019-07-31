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Нелипович о Первой мировой войне: беды миллионов сплелись в трагедию нескольких стран

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Старший научный сотрудник Центра военной истории Института российской истории Сергей Нелипович рассказал, как изменилась Европа после Первой мировой войны.

30 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялся круглый стол на тему: "Первая мировая война – 105 лет спустя: о чем нужно помнить…".

Офицеры Дикой дивизии. Архивное фото.
© Sputnik / РИА Новости
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"Каждая война - эта огромная трагедия и в данном случае, как раз тот момент, когда трагедии миллионов сплелись в трагедию нескольких стран. Можно сказать, что это внутри цивилизационная война, которая привела к значительному разрушению европейского мира, к определенной многополярности мировой цивилизации, поиска других путей, для развития, для выхода из такого кризиса, которым являлась мировая война. Безусловно, война дала импульс развития многих других движений в том числе национальных, карта Европы стала иной и на очень долгие годы, практически до сих пор мы наблюдаем развития и малого национализма, который рассвел пышным цветом на развалинах восточноевропейских империй", - сказал Нелипович на радио Sputnik.    

1 августа 1914 года после объявления войны Германией Российская империя вступила в Первую мировую войну. Наличие Восточного фронта не раз спасало союзников России по Антанте от разгрома и стало предпосылкой победы.

Первая мировая война (28 июля 1914 – 11 ноября 1918) – первый военный конфликт мирового масштаба между двумя крупными коалициями держав: государствами Антанты (Россия, Великобритания, Франция) и блоком Центральных держав (Германия, Австро‑Венгрия, Болгария).

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Теги:
Первая мировая война (1914-1918)


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