Адлейба об акции "Собери ребенка в школу": как имеющий сердце человек, я решила помогать

Акция "Собери ребенка в школу" пройдет с 1 по 30 августа. Списки нуждающихся семей подготовлены комитетами, созданными в сорока двух селах Абхазии.

"Сама, как имеющий сердце человек, я решила помогать. Помогала сначала самостоятельно, но так как современный мир развивается в социальных сетях, я несколько раз сделала публикации и получила огромный отклик от простых людей, которые являются моими подписчиками. Отклик был очень большой, и я поняла, что делать это самостоятельно очень сложно. Я нашла единомышленников – волонтеров. Мы создали страницу в соцсетях под названием "Помощь детям", к нам ежедневно присоединяются новые люди, которые готовы помочь. Скоро 1 сентября, а в этих семьях есть дети, которым уже 9-11 лет, а они никогда не ходили в школу. Их родители даже не понимают важности того, что ребенок должен получить образование. Они говорят, что нечего надеть ребенку. Поэтому мы решили провести акцию "Собери ребенка в школу", которая известна во всем мире", - рассказала Ада Адлейба в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Помощь в проведении акции оказывает Госкомитет Абхазии по молодежной политике. На площадке Госкомитета ежедневно будет работать волонтер, который будет вести список всего, что пожертвуют желающие. В приоритете школьные принадлежности, форма, обувь. Денежные средства также можно перечислить на банковскую карту, открытую на имя одного из волонтеров проекта. Будет установлена копилка добра в "СухумМолле" на первом этаже. За более подробной информацией можно обратиться по номеру +79407503503.