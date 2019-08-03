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Танки

Огнемет, ракеты, прыжковый механизм: проекты допвооружения танков СССР

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"Нет предела совершенству" - считали создатели советских танков. При всей мощи боевой машины, её вооружение и ходовые части обладали рядом недостатков. Инженеры и физики пытались устранить недочеты, зачастую – копируя идеи и механики из других областей военного дела

Пулемeт танка недостаточно скорострельный? Установим с самолeта! Пехотинцы врага прячутся в бункерах? Добавим огнемeт! Противник отгородился от наших танков минным полем? Приделаем миноискатель! А ещё лучше – взрыватель! Хотя зачем, если можно заставить танк перепрыгнуть или даже – перелететь?!

Никогда гонка вооружений не была так заметна и ярко выражена, как на танках во время Второй мировой. Советские танкостроители предлагали весьма изобретательные, порой – фантастичные идеи по модификаций оружия и ходовых частей боевых машин. Некоторые из этих проектов определили облик танка, каким мы его знаем сегодня.

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