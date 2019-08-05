Вардимиади о соревновании Run Swim Sukhum: жесткая дисциплина

Победительница соревнований Swim Sukhum на дистанции 1000 метров и участница дуатлона Run Swim Sukhum Елена Вардимиади в эфире радио Sputnik рассказала о том, тяжело ли далась победа и о значении подобных мероприятий.

Тренер по плаванию Федерации триатлона Абхазии Елена Вардимиади стала победительницей соревнований Swim Sukhum на дистанции 1000 метров.

"Выиграть в заплыве для меня было легко, я и три, и пять километров плыла, потому преодолеть дистанцию по плаванию мне труда не составило, это был один километр. Участие в дуатлоне же, это плавание-бег-плавание, дисциплина немного жесткая. После бега плыть тяжеловато. Я спортсмен-пловец, мое сердце привыкло работать в горизонтальном положении, для меня бег сложно дался", – призналась Вардимиади.

По словам тренера, сухумский заплыв единственная возможность для детей поучаствовать в соревнованиях по плаванию.

"Подобного рода соревнования дают хорошее настроение, ну и здоровье. Летом нужно как можно больше купаться в море. Нужно использовать этот ресурс для здоровья. А для детей-пловцов, которые не выезжают никуда на соревнования, потому что нет бассейна в Абхазии, поучаствовать в сухумском заплыве - единственная возможность проверить свои силы. Здорово, что можно побороться даже между собой ", - отметила Вардимиади.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Соревнования и по плаванию Swim Sukhum и морскому дуатлону Run Swim Sukhum прошли в Сухуме 4 августа.