Барциц о Swim Run Sukhum: участники и зрители желают повторить

Соревнования Swim Run Sukhum по плаванию и морскому дуатлону состоялись в Сухуме на Мокко Пляже в воскресенье 5 августа. В рамках Swim Run Sukhum прошли два соревнования – заплыв на открытой воде и морской дуатлон.

"Мы довольны. Главное, соблюдено главное правило организаторов – количество вошедших в воду равно количеству людей, которые из нее вышли. Все прошло без эксцессов, хотя было очень жарко, были ребята, которые сошли с дистанции", - рассказал Барциц.

По его словам, в этом году в соревнованиях зарегистрировались на 100 участников больше, чем в прошлом году.

"Впервые в Абхазии мы провели морской дуатлон Swim Run, который очень понравился и участникам, и зрителям. В конце я поинтересовался у всех присутствующих и участников, хотят ли они, чтобы такая дисциплина была в следующем году и что бы они хотели добавить. Всем понравилось, и люди пожелали, чтобы беговую дистанцию увеличили с 200 до 500 метров, а плавательный этап увеличили со 100 метров до 200 метров", - сообщил Борис Барциц.

Организатор соревнований отметил, важно, чтобы в сухумском заплыве принимали участие как профессионалы, так и любители.

"В идеале хочется, конечно, чтобы сухумский заплыв собирал до пятисот, а может, и больше участников", - поделился Борис Барциц своими надеждами.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Помощь в организации заплыва оказали представительство Россотрудничества в Абхазии, Комитет по делам молодежи и спорта города Сухум, компания "А-Мобаил" и Госкомитет по физической культуре и спорту.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия – информационный партнер сухумского заплыва Swim Run Sukhum.

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