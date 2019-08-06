Зубец о санкциях США против России: при изготовлении этой колбасы корова не пострадала

Мнение о том, какое значение для России будут иметь новые американские санкции против России, в эфире радио Sputnik высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

Новые антироссийские санкции вступят в силу 26 августа после периода уведомления конгресса, который необходим по закону о контроле над химическим и биологическим оружием, говорится в сообщении Минфина США.

О решении Вашингтона ввести второй пакет санкций из-за дела Скрипалей стало известно на прошлой неделе.

Новые ограничительные меры распространяются на госдолг, передает РИА Новости. Кроме того, США потребуют у финансовых организаций (Всемирный банк, МВФ) не предоставлять кредиты России. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Также планируются ограничения по экспорту в Россию ряда материалов, товаров и техники.

При этом, как пояснил Минфин, санкции не распространяются на госкомпании.

Первый пакет ограничительных мер вступил в силу 27 августа прошлого года.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио Sputnik высказал мнение о новом пакете санкций.

"История очень декоративная. Никакого серьезного значения для России эти санкции иметь не будут. Они построены таким образом, чтобы, с одной стороны, выполнить требования конгресса и тех кругов, которые давят на Трампа с целью введения очередного пакета санкций по делу Скрипалей... С другой стороны, те люди, которые были авторами этих санкций, не хотят нанести ущерб интересам американских компаний, работающих на финансовом рынке. Поэтому в этом пакете санкций все сделано довольно хитро", ‒ считает Алексей Зубец.

Эксперт разъяснил, в чем, на его взгляд, заключается особенность нового пакета ограничительных мер.

"Запрещается участие американских банков в первичном размещении российского долга, а вторичные операции не запрещены. То есть они могут купить российские облигации на вторичном рынке, это первое. Второе: им запрещено работать с валютными российскими облигациями, а с рублевыми ‒ не запрещено. Но самыми интересными для иностранцев являются как раз рублевые операции, у них выше доходность… Кроме прочего ‒ запрет на финансирование из международных организаций, но Россия давно не получает никаких кредитов ни от Всемирного банка, ни от МВФ: российская экономика стабильна и в этих займах не нуждается. То есть надо было выполнить закон, они и выполнили. Но при этом сделали так, чтобы никто не пострадал. Как говорится, "при изготовлении этой колбасы ни одна корова не пострадала", ‒ заключил Алексей Зубец.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия. Москва это категорически отрицает. Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала это и отказала в доступе к Скрипалям.

В сентябре Лондон опубликовал фотографии "подозреваемых" в отравлении в Солсбери. По утверждению британской стороны, это Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Лондоне назвали "офицерами ГРУ". Однако сами они рассказали в интервью главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию в туристических целях, не связаны с российскими спецслужбами и не имеют никакого отношения к делу Скрипалей.