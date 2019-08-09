Марцинкевич рассказал о причине радиофобии в Европе

Боязнь радиации возникает в тех странах, где плохое научное образование, сказал в интервью Sputnik Литва эксперт в сфере энергетики Борис Марцинкевич.

По мнению эксперта, волна радиофобии, которая развивается в Европе, особенно после аварии на Фукусиме, связана не только с опасением по поводу распространения радиации, но и с отсутствием знаний.

"Для того, чтобы радиофобия не мучила, можно зайти на сайт Росэнергоатома, где в режиме 24 часа в сутки, без выходных (фиксируется - ред.) радиационная обстановка вокруг всех наших электростанций. Точно такая же информация есть на всех ядерных объектах, где идет переработка облученного топлива, где нарабатывается новое топливо. На мой взгляд, радиофобия связана с отсутствием знаний. То есть, если система образования в стране пошатнулась в сторону мененджеризма, юридизма и прочего, и ушло, естественно, научное образование, мы получаем то, что получаем. Необходимы знания и уйдет радиофобия ", - сказал Марцинкевич на радио Sputnik Литва.

Эксперт рассказал, что после радиационной катастрофы 2011 года в Японии, были обследованы все действующие реакторы на земле и был выработан пакет требований для повышения уровня безопасности со стороны МАГАТЭ.