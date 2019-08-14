Ветеран Миквабия: говорить родителям, что сына нет, когда ты жив, невыносимо

В первые же часы войны на защиту Родины поднялись не только профессиональные военные, но и простые ополченцы - люди самых мирных профессий. Весть о войне строителя Игоря Миквабия застала в командировке в Белоруссии, и только спустя месяц вместе с добровольцами он смог перебраться в Ткуарчал.
Вспоминая войну, кавалер ордена Леона говорит, что самым тяжелом было терять своих товарищей.
"Самым трудным было привозить тела своих друзей родителям, это было невыносимо больно, тяжело. Мне пришлось вылететь в Черкесск с тяжело раненым добровольцем, родители успели еще его живым увидеть, но спасти его не удалось. Родителям объяснять, говорить что-то очень сложно, когда ты живой, а их сын погиб. Все остальное, голод, холод - это все можно стерпеть, но смерти людей - самое тяжелое. Потери были большие", - вспоминает Миквабия.
Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.
14 августа 1992 года отряды национальной гвардии Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Республики Абхазия. Вторжение в Абхазию носило кодовое название "Меч".
Грузинская армия встретила вооруженное сопротивление со стороны абхазских ополченцев и пришедших им на помощь добровольцев с Северного Кавказа и юга России. Война длилась 413 дней и ночей. Победа Абхазии над Грузией была одержана 30 сентября 1993 года.
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