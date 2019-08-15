Джения об Армене Мерабове: они с Мариам обрели общую "кровеносную систему"

"Страшная новость. Это так неожиданно. Нас связал фестиваль джаза в Сухуме. Сначала они были зрителями фестиваля, но наш общий знакомый Леван Торчуа, который организовывал концерт Мариам в Сухуме, нас познакомил. На этой музыкальной почве началось наше тесное общение. И это было так легко, несмотря на их звездный статус. Армен высоко котируется в музыкальной среде. Это талантливый пианист, композитор. С первой встречи они расположили к себе, как будто это были старые друзья. И эта простота и искренность всегда присутствовали в наших встречах. В прошлом году состоялся сольный концерт Армена в Сухуме, он играл свою авторскую музыку. Были общие планы и на этот год, но не получилось. Я планировала в следующем году обязательно их пригласить на юбилейный джазовый фестиваль. Они стали неформальными талисманами нашего джазового фестиваля", - рассказала Джения.

Эсма Джения вспоминает, что Армен Мерабов был прекрасным семьянином.

"Он опекал детей, тепло относился к Мариам, умел выстраивать отношения в семье, с друзьями, с партнерами. Это необыкновенный человек. Сейчас больше всего больно за Мариам, которая лишилась мощнейшей опоры, они были частью друг друга. За многие годы они сроднились и обрели общую "кровеносную систему". И сейчас я очень волнуюсь за Мариам, желаю ей найти силы, запасные источники, чтобы поддержать свою семью", - сочувствует Эсма Джения.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Армен Мерабов – один из самых известных и востребованных российских музыкантов. Армен - пианист, клавишник, продюсер. В 1998 году вместе со своей супругой Мариам Мерабовой музыкант создал джазовую группу "Мирайф".

Супруги Мерабовы - частые гости в Абхазии. Так, Мариам и джазовое трио Армена Мерабова были участниками Международного джазового фестиваля "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST", который проходил в столице Абхазии с 3 по 18 июля этого года.

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