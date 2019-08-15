Доброволец Баргиев из Чечни: в Абхазии нас всех на руках носили

15 августа в Абхазии отмечают День добровольца.
В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов участвовали более двух тысяч добровольцев.
"У меня здесь воевал лучший друг, я приехал в 1993 году сюда вслед за ним. Все чеченцы, которые воевали в Карабахе за Азербайджан, приехали освобождать Абхазию от грузин. Я получил ранение, попал в госпиталь. И я очень благодарен медсестрам, среди которых были Инга, Мадлена, Ляля. К нам относились, как к своим братьям, мы к ним относились, как к сестрам. Нас приняли добродушно, уважали. Атмосфера была отличная. Нас всех на руках носили, каждый нас угощал тем, что было", - вспоминает доброволец.
Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.
51 доброволец был удостоен звания "Герой Абхазии", 247 награждены орденом Леона, 623 бойца получили медали "За отвагу". В ходе войны погибли более 260 добровольцев.
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