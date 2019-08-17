"Я не господин, господа все в Париже!" Как обратиться и не обидеть?

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Обратиться к незнакомке "сударыня" — нелепо, а "женщина" — звучит грубо. Почему в западноевропейских языках есть универсальные "мэм" и "мистер", а в современном русском аналогов нет? Куда делась система обращений, которая существовала в Российской империи, и как мы обходимся без нее сегодня? Вернется к ней язык или сможет изобрести что-то новое?
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