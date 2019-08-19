Гришин о докладе США о чернобыльской аварии: число погибших невозможно было скрыть

В США опубликован доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС. В эфире радио Sputnik президент Союза "Чернобыль" России, участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Вячеслав Гришин прокомментировал публикацию.

Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, рассекреченный в 2011 году.

Согласно докладу от 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца, в первые дни после катастрофы американские спецслужбы сомневались в правдивости официальных сообщений о количестве жертв. Свои выводы они строили на основании снимков масштабных разрушений на четвертом энергоблоке ЧАЭС.

"Все разведывательное сообщество считает чепухой, что погибли только два человека", – написал ассистент по вопросам разведки и исследований госсекретаря Мортон Абрамовиц.

По его словам, дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек, а ночная – 25-35. Абрамовиц отметил, что третий и четвертый энергоблоки расположены близко друг к другу, поэтому днем около реактора было примерно 200 человек, а ночью – до 70.

Утверждалось, что "все находившиеся в непосредственной близости к эпицентру взрыва либо погибли сразу, либо получили такие дозы радиации, которые не являются совместимыми с жизнью".

В эфире радио Sputnik президент Союза "Чернобыль" России, участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Вячеслав Гришин прокомментировал публикацию.

"Я в этой публикации не вижу период после произошедшего взрыва. Очевидно, что кроме тех людей, которых эвакуировали и повезли на лечение в 6-ю клиническую больницу города Москвы, были несколько человек из работников станции, которых отвезли в Киев. Но они вошли в число погибших. Полагаю, что это не может являться основанием для опровержения той официальной информации, которая была опубликована, хотя, да, действительно, с запозданием", – сказал Вячеслав Гришин.

По его словам, подобную информацию невозможно было бы скрыть.

"Насколько известно, еще в 1989 году в рамках Верховного Совета СССР была создана комиссия по расследованию причин аварии и халатных действий отдельных руководителей министерств и ведомств по ликвидации последствий. Наши эксперты – тогда уже существовал Союз "Чернобыль" СССР – участвовали в работе этой комиссии. И не было сомнений в количественной характеристике погибших или умерших в первые дни после аварии. Что касается данных разведки США, то если бы и существовали какие-то утечки, то это в любом случае было бы достоянием членов Верховного Совета СССР. И это было бы обнародовано", – убежден Вячеслав Гришин.

Двадцать шестого апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока.

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