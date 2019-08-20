Кобахия о стройке на "Брехаловке": для развития Сухума новое должно сочетаться со старым

Возле кофейни "Брехаловка" на набережной Махаджиров залили бетонный каркас.

Комментируя появление данного объекта на "Брехаловке", замминистра культуры и историко-культурного наследия страны Батал Кобахия назвал данный факт одним из примеров того, как не учитывается сложившийся на протяжении веков архитектурный облик при возведении новых построек.

"Еще в конце восьмидесятых годов прошлого столетия мы формировали опорный план сухумской набережной о включении ее в исторически сложившуюся главную градообразующую улицу Сухума. Это должна была быть зона регулируемой застройки. Любые застройки в этой сфере допустимы, город должен развиваться, но они должны рассматриваться на расширенном заседании градостроительного совета с привлечением специалистов в этой сфере: архитекторов, ландшафтных дизайнеров и госорганов по охране объектов культурного наследия. Это делается для того, чтобы не нарушить исторически сложившийся ландшафт. Какая-то историческая эпоха, которая сформировалась, не должна быть мертвым грузом, город должен развиваться, но это должно быть предметом осмысления, как сделать, чтобы новое сочеталось со старым, чтобы город развивался", - сказал Кобахия.

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Строительство нового объекта на сухумской "Брехаловке" вызвало неоднозначную реакцию жителей столицы.

По словам начальника Управления архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации Сухума Светланы Шаменковой, администрация города не давала разрешения на строительные работы на "Брехаловке".

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