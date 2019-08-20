Джоджуа о курсантах военных вузов России из Абхазии: все возвращаются в республику

20 августа в Минобороны Абхазии в торжественной обстановке 60 девушек и юношей из Абхазии, поступивших в военные вузы России, приняли присягу.
Начальник пресс-службы Министерства обороны Абхазии Роланд Джоджуа рассказал, как Минобороны Абхазии отслеживает успеваемость курсантов из Абхазии.
"Постоянно проводится контроль и анализ ситуации с нашими курсантами. Большинство характеристик, которые мы на них получаем, положительные. Есть, конечно, и другие характеристики, касающиеся задолженностей по сдаче тех или иных нормативов, где-то дисциплины, но все это рабочие ситуации, которые решаются", - рассказал Джоджуа.
Он сообщил, что все курсанты по окончании вуза возвращаются в Абхазию.
"Уже здесь руководство Минобороны принимает решение об их дальнейшей судьбе и направляет военнослужащих либо в воинскую часть, либо в МВД, либо рассматриваются другие варианты, где они могут быть полезными своей стране", - сказал Роланд Джоджуа.
По словам Джоджуа, с 29 по 31 августа курсанты, направляемые в высшие военные заведения Министерства обороны России, должны прибыть к месту прохождения службы. Роланд Джоджуа добавил, что курсанты в основном выбирали специальности, которые сегодня востребованы в Абхазии: танкисты, специалисты службы радиохимической и биологической защиты.
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