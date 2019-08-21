Килба об охране порядка на выборах президента Абхазии: найдем общий язык со всеми

Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, как будет обеспечена охрана правопорядка в день выборов президента республики в воскресенье 25 августа.

По мнению секретаря Совбеза, во время проведения выборов в Парламент, работа была сложнее.

"Тогда было большое количество команд, а сейчас их девять, поэтому в этом плане чуть полегче и более организованно. В прошлый раз на каждом участке была своя специфика, конфликт интересов. Но к нам отнеслись с пониманием, не было конфликтов. В этом году, считаю, что как бы напряженно процесс не проходил, есть основание полагать, что все пройдет в рамках закона, и если кого не будут устраивать результаты голосования, мы сумеем держать ситуацию под контролем", - сказал Килба.

"Проведены различные организационные мероприятия в виде совещаний разных форматов, определены силы и средства четырех ведомств, которые будут обеспечивать безопасность – это МВД, СГБ, ГСО и МЧС", - добавил он.

С вечера 24 августа все участковые избирательные комиссии будут взяты под охрану, под особый контроль взяты участки, где будут голосовать кандидаты в президенты. На протяжении вот уже десяти дней проводятся оперативные информационные мероприятия. Из опыта проведения выборов в Парламент республики - мы сумели обеспечить, чтобы на территории всех участков не произошло даже словесного конфликта, подчеркнул секретарь Совбеза.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа 2019 года. На пост главы республики претендует девять кандидатов: Рауль Хаджимба, Алхас Квициния, Олег Аршба, Астамур Тарба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Астамур Какалия, Артур Анкваб.

Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах.

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