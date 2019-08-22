Студентка АГУ о практике в Великобритании: грандиозное начало для молодежи

Студенты и преподаватели Абхазского госуниверситета на протяжении двух недель проходили летнюю практику в Оксфордском университете. Учебно-образовательная поездка длилась две недели.

Даже уже находясь в Лондоне, трудно было поверить, что находишься в одной из великих стран мира, вспоминает Валерия Аршба.

"Когда мы пришли на площадь Букингемского дворца, многие не поверили, что видим все это вживую. Мы ждали королеву, что она выйдет и помашет нам. Мы до конца не могли поверить, что находимся в этом месте. То, что мы видели, не описать и не сравнить с картинкой", - поделилась своими эмоциями Валерия Аршба.

Говоря о главных итогах пребывания в Оксфордском университете, Аршба отметила, что это большой опыт.

"Спасибо за возможность, что молодежь сумела выйти вперед, побывать в одной из великих стран. Я считаю, что, давая такое грандиозное начало молодежи, наша страна стремится в будущее. Главным итогом является колоссальный опыт, который мы приобрели. Теперь мы можем посмотреть на любую проблему с разных сторон. В университете Оксфорда учили приходить к правильному решению. Наши преподаватели пытались донести до нас не только суть темы, предмета, но и выстроить наше мышление, чтобы мы сами находили ответы на многие вопросы интересно и продуктивно", - рассказала Валерия.

В этом году ежегодная практика студентов проходила также и в Турции, где студенты изучали язык и культуру страны.