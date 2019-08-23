Медвенский рассказал о вкладе абхазских воинов в победу на Курской дуге

О значении сражения на Курской дуге и об участии в ней выходцев из Абхазии в день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году в эфире радио Sputnik рассказал заместитель директора Государственного музея Боевой Славы имени Ардзинба Николай Медвенский.

23 августа отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году.

Войны из Абхазии - абхазы и другие национальности, проживающие здесь, сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, во всех родах и видах Вооруженных сил Советского Союза, отметил Медвенский в беседе на радио. Он рассказал эпизод с участием лейтенанта Трапш в Курской битве, который впоследствии, за проявлению отвагу был награжден орденом Отечественной войны I степени.

"Идет разгар немецкого наступления. Центральный фронт, 17 июля 1943 года. В районе села Березовое командир третьей батареи 1323-го истребительного противотанкового артиллерийского полка, второй отдельной истребительной противотанковой артиллерийской бригады лейтенант Трапш Алексей Иванович обеспечивает беспрепятственное продвижение танкового батальона, поддерживает своими орудиями их действия. В этом бою он один уничтожил пять немецких противотанковых орудий, две автомашины пехоты, две пулеметные точки и до пятнадцати пехотинцев противника. После, 4 августа 1943 года, вокруг села Рыжковское, в продвижении его части противник оказывал довольно сильное сопротивление. Лично лейтенант Трапш уничтожил два немецких орудия, одну автомашину и обеспечивает успешное продвижение советского танкового батальона, который шел на три атаки. За проявлению отвагу и мужества в этих боях лейтенант Трапш был награжден орденом Отечественной войны I степени", - отметил Медвенский.

По словам историка, таких примеров очень много. О таких людях, как Алексей Трапш надо рассказывать молодому поколению, чтобы они помнили, чего добились, отметил он.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Во время Великой Отечественной войны на фронтах сражались 55 тысяч воинов из Абхазии, в том числе 800 женщин. Более 17 тысяч из них погибли. За свои подвиги 22 уроженца Абхазии были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи награждены орденами и медалями.

Уроженцы Абхазии были среди тех, кто героически защищал Родину – Советский Союз – в Брестской крепости, на подступах к Москве и Ленинграду, в Сталинграде, участвовали в сражениях за Кавказ, на Курской дуге, в освобождении Белоруссии, Украины, стран Европы и в завершающей битве за Берлин.

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