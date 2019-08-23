Ахба рассказала, ожидать ли жару на территории Абхазии

Главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Республики Абхазия Лариса Ахба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, какая погода ожидается в ближайшие дни.

В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение о жаре. Ожидается, что температура воздуха поднимется до +39°С. По словам абхазских синоптиков в республике сильного повышения температуры не ожидается.

"На эти выходные и в субботу, и в воскресенье, погода относительно устойчивая, за исключением ночи и утра, когда идет выхолаживание воздуха. Ожидаются небольшие перепады атмосферного давления и возможны слабые осадки. Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, а днем от +26 °С до +31°С градуса. Абхазии не грозит такая же жара, которая ожидается на Кубани. 25 августа с гор спускается холодный воздух, и температура немного понизится, таких высоких температур воздуха, как +35°С, +36°С мы не видим", - заключила Ахба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение о жаре. Температура воздуха достигнет +39°С. Власти Сочи просят жителей города-курорта и отдыхающих принять все необходимые меры предосторожности: ограничить пребывание на улице и употреблять достаточное количество жидкости.

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