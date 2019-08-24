Битва за личное пространство: несколько способов победить и выжить

Пассажир в метро постоянно смотрит в экран твоего телефона, женщины на весь автобус обсуждают свою "подругу", знакомые в соцсетях отметили тебя на дурацкой фото с последней вечеринки, зачем звонят, если можно написать. Ваня, Игорь и Маша обсуждают примеры нарушения личного пространства. Что со всем этим делать?

Как реагировать, когда друзья отмечают вас на неудачной фотографии в соцсетях и она становится видна всем знакомым? Как отвечать на неуместные вопросы вроде "когда свадьба" и "сколько зарабатываешь"? Куда деться, если в общественном транспорте кто-то громко говорит по телефону и, кажется, не собирается заканчивать. Все это — нарушения личного пространства. Эмоционального, физического, цифрового.

В эпизоде подкаста "ЯсноПонятно" Игорь, Ваня и Маша говорят о раздражителе, с которым сталкивается каждый из нас практически ежедневно. Границы личного пространства, как их соблюдать и что делать, если кто-то все-таки их нарушил.

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