"Библиотека" - 2: бывшие узники рассказали об ужасах тайной тюрьмы СБУ

Когда в начале года бывший сотрудник мариупольского военкомата Юрий Аушев, разочаровавшийся в службе в ВСУ, вернулся в родной Донецк, он привез с собой ценные документы. Из них стало ясно, что из ада Мариупольской секретной тюрьмы можно было выкупать заключенных.
Но не всех. Попавшие сюда из-за георгиевской ленточки или подозрительной фотографии в телефоне еще могли купить свою свободу. Представителям ДНР и ополченцам надеяться было не на что.
Те, кому повезло пережить пытки и выжить, вспоминают особый запах, пропитавший стены тайной тюрьмы, и подвал с молчаливыми узниками, которые после изощренных пыток не могли говорить.
РИА Новости собрало рассказы освобожденных пленников Мариупольской тюрьмы, документы, доказывающие существование этого места, а также свидетельства бывших сотрудников силовых структур Украины.
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