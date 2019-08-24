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"Библиотека" - 2: бывшие узники рассказали об ужасах тайной тюрьмы СБУ

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Таксист Павел был в Мариупольской секретной тюрьме с клиентом, приезжавшим выкупать родственника. И вскоре сам стал ее заключенным. Он смог пережить пытки бензопилой и иглами, и теперь рассказывает о том, что творится за охраняемыми дверьми секретной тюрьмы СБУ. И о массовом захоронении, о котором говорил другой бывший узник – Кирилл Филичкин.

Когда в начале года бывший сотрудник мариупольского военкомата Юрий Аушев, разочаровавшийся в службе в ВСУ, вернулся в родной Донецк, он привез с собой ценные документы. Из них стало ясно, что из ада Мариупольской секретной тюрьмы можно было выкупать заключенных.

Но не всех. Попавшие сюда из-за георгиевской ленточки или подозрительной фотографии в телефоне еще могли купить свою свободу. Представителям ДНР и ополченцам надеяться было не на что.

Те, кому повезло пережить пытки и выжить, вспоминают особый запах, пропитавший стены тайной тюрьмы, и подвал с молчаливыми узниками, которые после изощренных пыток не могли говорить.

РИА Новости собрало рассказы освобожденных пленников Мариупольской тюрьмы, документы, доказывающие существование этого места, а также свидетельства бывших сотрудников силовых структур Украины.

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