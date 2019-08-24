20:18 24 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.60
  • EUR72.62
Поиск
© Sputnik /

Неймар, ПСЖ, Барса и Реал и трансляция "Порто" – "Краснодар" на "Матч ТВ"

Радио
Получить короткую ссылку
19 0 0

Почему сорвалась трансляция матча "Порто" – "Краснодар" на Матч ТВ? И почему канал не попытался устроить шоу на таком громком "хайпе"? Почему Неймара не хотят видеть в нынешнем клубе, не очень ждут в старом, зато зовут в третий, который еще круче? И что, в конце концов, это за история – триллер, мыльная опера или водевиль?

Слушайте подкасты РИА Новости.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Найти, залить, запечь: как сестры Кольцовы создают украшения из стекла и сухоцветов
Точно в цель: пуск ракеты "Булава" в Баренцевом море
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia