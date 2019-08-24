Неймар, ПСЖ, Барса и Реал и трансляция "Порто" – "Краснодар" на "Матч ТВ"

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Почему сорвалась трансляция матча "Порто" – "Краснодар" на Матч ТВ? И почему канал не попытался устроить шоу на таком громком "хайпе"? Почему Неймара не хотят видеть в нынешнем клубе, не очень ждут в старом, зато зовут в третий, который еще круче? И что, в конце концов, это за история – триллер, мыльная опера или водевиль?
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Более 50 международных наблюдателей будут следить за ходом голосования на выборах президента Республики Абхазия.
Эвкалипт упал на проезжую часть республиканской трассы в районе поселка Бзыбь Гагрского района в субботу 24 августа.
Сестры Кольцовы не профессиональные ювелиры, их небольшое семейное дело началось с обычной прогулки по морскому берегу. Именно там они впервые поняли, что найти прекрасное можно, буквально взглянув себе под ноги.