Елбакиев о выборах президента в Абхазии: возможность определится с завтрашним днем

Посол Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Алан Елбакиев в интервью радио Sputnik Абхазия сказал, что впервые голосует на выборах президента Абхазии.

Абхазский народ - древний мудрый народ, я думаю, он сделает правильный выбор, отметил Елбакиев в эфире радио.

"Я полноценный гражданин Республики Абхазия, у меня впервые есть возможность приехать и исполнить свой гражданский долг. Я пожелаю абхазскому народу, чтобы они сделали правильный выбор. Абхазский народ - древний, мудрый народ, я думаю, он сделает правильный выбор", - сказал посол Абхазии в Южной Осетии.

В интервью Алан Елбакиев отметил, что в стране наблюдает праздничное настроение.

"У всех, я наблюдаю, настроение праздничное. Выборы – это праздник. Выборы - это возможность определится с завтрашним днем. Абхазия - состоявшееся государство, и люди спокойно и уверенно смотрят в завтрашний день, по моим наблюдением, все именно так", - подчеркнул Елбакиев.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

В Абхазии в 8:00 по местному времени открылись участки для голосования и будут работать до 20:00. Всего в стране насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле не был открыт.

По данным ЦИК Абхазии, на выборах главы государства 25 августа могут проголосовать более 118 тысяч граждан республики. Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

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