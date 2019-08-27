Гопия об акции "Собери ребенка в школу": боимся, что не всех сможем обеспечить

Соучредитель благотворительной организации " Киараз" и один из авторов проекта "Полезный буккроссинг" Камма Гопия в эфире радио Sputnik Абхазия отметила, что на собранную сумму только около ста детей можно будет собрать в школу.

Флешмоб "Полезный букроссинг" был направлен на покупку канцелярских товаров к 1 сентября для детей из малоимущих семей. Около 600 детей подопечных фонда нуждаются в помощи, сказала Гопия в эфире радио.

"Мы планируем с 29 августа уже начать раздавать, но судя по тому, как осуществляется сбор средств и канцелярии, боимся, что не все получат необходимые школьные принадлежности. Но мы надеемся, что к 1 сентября люди начнут более активно принимать участие в акции. По буккроссингу мы собрали около 90 тысяч, но на эту сумму, к сожалению, только около 100 детей сможем обеспечить. Мы непросто три тетрадки покупаем и одну ручку, мы собираем ребенку все, что ему необходимо, начиная от точилки и заканчивая красками, альбомами и дневниками. О портфелях речь не идет, это для нас непосильная ноша", - сказала Гопия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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