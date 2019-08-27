Коровин о встрече Путина и Эрдогана: ситуацию в Идлибе стоит обсуждать в первую очередь

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин высказал мнение по поводу того, какие темы будут обсуждаться на переговорах президентов России и Турции – Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Вопросы военного сотрудничества и ситуация в Сирии, прежде всего, будут рассматриваться на встрече президентов России и Турции – Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана – в Москве. Об этом директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин заявил в эфире радио Sputnik.

Во вторник 27 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Главы двух государств уже посетили авиасалон МАКС-2019 и осмотрели новинки российской авиапромышленности.

"Скорее всего, обсуждаться будут вопросы военного сотрудничества, поставок оружия, ситуация в Идлибе (провинция в Сирии – ред.). Это вообще-то, что стоит обсуждать в первую очередь, с чего надо начинать выстраивание наших отношений", - сказал эксперт.

По его мнению, лишь после обсуждения вопросов безопасности, стратегии, перспектив выстраивания долгосрочных политических, геополитических и военных союзов должны следовать "бытовые вопросы" – поставка помидоров или отправка туристов из России в Турцию.

С точки зрения Коровина, именно второстепенная повестка сегодня прикрывает важнейшие темы, поскольку Запад очень болезненно относится к развитию отношений между Москвой и Анкарой.

23 августа Путин и Эрдоган по телефону обсудили вопросы сирийского урегулирования и, в частности, ситуацию в провинции Идлиб. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. В частности, стороны поговорили о двустороннем взаимодействии в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб.