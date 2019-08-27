Режиссер Галазов: кинотеатра в Абхазии нет, но есть кинематограф

Российский режиссер Аслан Галазов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Абхазии есть почва для появления полнометражного национального кино.

Недавно режиссер завершил в Абхазии съемки фильма по произведению Фазиля Искандера "Детство Чика".

"Абхазия привлекала, и будет привлекать кинематографистов, но я думаю, что страна и самих абхазских кинематографистов должна привлекать. Этот процесс идет, мне удалось посмотреть разных по жанру несколько фильмов , такие как "Отец" ( реж. Темур Квеквескири -ред.), "Выбор камня" Ибрагима Чкадуа, "Меня зовут Махаз" ( реж. Инар Нармания- ред.), замечательный анимационный фильм по рассказу Искандера "Мальчик и война" режиссера Мадины Аргун. Эти несколько фильмов , которые я посмотрел, меня впечатлили. Я подумал, даже кинотеатра нет в Абхазии, а кинематограф есть.

Если говорить о российском кинематографе сегодня, к сожалению, то, что мы называем кино, процентов может на 70% медиа продукция, не совсем кино, чем заполнены экраны. То, что мне удалось посмотреть, это все-таки кино. Я бы не делал прогнозы, но очевидно, что почва в Абхазии уже , как бы, разогрета, и думаю скоро удивит полнометражным фильмом и российский кинематограф в том числе", - сказал Галазов.

27 августа отмечается День российского кино - праздник профессиональных кинематографистов и всех, кто поддерживает и любит российское кино.

Кинематографисты привлекали Абхазию всегда. В республики снимали известные и любимые многими поколениями зрителей фильмы: "Веселые ребята", "Время счастливых находок", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и другие. Российские режиссеры и сегодня нередко выбирают Абхазию местом съемок своих картин.

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