Требелева о раскопках Меркулского городища: в восточной Абхазии жили богачи

Сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН, кандидат исторических наук Галина Требелева в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о том, как шли раскопки в Меркуле и о чем говорят обнаруженные археологические находки.

Меркулское городище было обнаружено абхазскими и российскими учеными в 2015 году во время раскопок в Очамчырском районе.

"Это замок, дворец местного князя римского времени, который функционировал в римское и в византийское время, возможен уход и в средневековье, пока более точные данные мы дать не можем. Он функционировал на протяжении несколько веков, пережил перестройки, а более подробную информацию, естественно, нам смогут дать дальнейшие наши исследования. Когда мы вскроем всю территорию всего помещения", - отметила Требелева.

По словам археолога, уникальных находок у них нет, но массовый материал, который они получили, несет достаточно информации.

"Мы не вышли в этом году до низа материка. Нам придется углубляться и в следующий сезон. Посмотрим, какие результаты получим там. Из интересных находок есть бронзовая пластина, которая говорит о том, что люди, жившие здесь, применяли бронзовые изделия. Уникальных находок у нас нет, но массовый материал, который мы там получили, хорошо датируемый и достаточно информативный. Основное, что мы можем сказать, что мы подтверждаем, что этот период истории, местной абхазской истории, достаточно богатый. Что князья были богаты, раз украшали барельефом свои помещения. Это в науке не писалось, не исследовалось, не рассказывалось о восточной Абхазии", - сказала Требелева.

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