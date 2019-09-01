Зачем мы рожаем детей?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что такое мотивация зачатия? Как она может повлиять на жизнь и личность ребенка в будущем? Почему и когда люди впервые начали добровольно отказываться от родительства?
Об этом Лина и Настя спрашивают Галину Филиппову, профессора, основателя отечественной психологии материнства, ректора Института перинатальной и репродуктивной психологии в первом эпизоде подкаста "Это надолго".
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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