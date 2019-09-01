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Зачем мы рожаем детей?

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Темы:
Подкасты РИА (155)
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Бессонные ночи, крики, грязные подгузники, хроническая усталость – кто говорил, что растить детей легко? И это только начало. Дальше – песочница и очереди в поликлиниках, родительские чаты, претензии учителей и экзамены. Быть родителем – не только счастье, но круглосуточный тяжелый труд, длиною в жизнь. Зачем мы подписываемся на все это?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что такое мотивация зачатия? Как она может повлиять на жизнь и личность ребенка в будущем? Почему и когда люди впервые начали добровольно отказываться от родительства?

Об этом Лина и Настя спрашивают Галину Филиппову, профессора, основателя отечественной психологии материнства, ректора Института перинатальной и репродуктивной психологии в первом эпизоде подкаста "Это надолго".

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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Темы:
Подкасты РИА (155)


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