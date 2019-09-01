Ренат Давлетьяров о Гайдаре, Орбакайте и будущем кинематографа

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" продюсер, сценарист и режиссер Ренат Давлетьяров рассуждает о том, придет ли виртуальная реальность в кино, существует ли формула успешного фильма, нужно ли ограничивать присутствие американских картин на российском рынке и может ли отечественная киноиндустрия с ними конкурировать, чего не хватает российскому кинематографу и почему он должен "молиться на государство".
О ком будет картина "Лётчик"? Почему выбрал Кристину Орбакайте на главную роль в "Любовь-морковь"? Каково это - летать на легендарном Ил-2?
Слушайте подкасты РИА Новости.