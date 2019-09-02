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Медея Ченгелия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ченгелия: принимать детей в детские сады строго по месту жительства не получается

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Заместитель министра образования и науки республики Медея Ченгелия в интервью Sputnik рассказала, как обстоят дела с наполняемостью детских садов Абхазии.

По словам Ченгелия, к началу учебного года большинство детсадов соответствует современным стандартам, группы обеспечены современной мебелью и учебными пособиями, имеются залы для проведения занятий по музыке и физкультуре, однако есть детские сады, которые нуждаются в капитальном ремонте.

"Конечно, некоторые детские сады у нас переполнены, в особенности в городской черте. На сегодня чувствуется нехватка детских садов. Мы должны иметь больше учреждений во всех районах. Но на сегодня мы такие условия не можем создать", -  сказала замминистра.

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Не все дети поступают в дошкольные учреждения строго по месту жительства, сообщила Медея Ченгелия.

"Это имеет место. Строго по месту проживания у нас не получается, потому что это зависит от положения родителей, от их места работы. Таких факторов очень много", - рассказала Ченгелия.

Дошкольные образовательные учреждения Абхазии в новом учебном году примут около 4800 детей, сообщила Sputnik заместитель министра образования Абхазии Медея Ченгелия.

Всего в Абхазии функционирует 39 детских садов.

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Теги:
детские сады, День знаний


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