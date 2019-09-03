Мальцева рассказала, почему большинство туристов в Абхазии выбирают Пицунду

Гостиничный консультант Мария Мальцева в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала о предпочтениях туристов в Абхазии в текущем курортном сезоне.

Гостиничный консалтинг MaltsevaPro ведет активную работу с гостиничными консультантами в разных объектах Абхазии, начиная от Цандрипша и заканчивая Сухумом, сообщила Мария Мальцева.

"По нашим наблюдениям, в этом году наиболее популярным был курорт Пицунда. До сегодняшнего дня там неплохо держится загрузка. Свободных мест нет даже в сентябре. В Гагре сентябрь уже плохо работает. Если проехать по гостиницам Гагрского района, то мы увидим наглядно, что здесь поток спал. Это можно объяснить - Пицунда популярна благодаря своему ценнику, благодаря тому, что там более спокойное море и песчаный берег. И в этом году Пицунду растиражировали как более благоприятный семейный курорт. Гагра по своей специфике высока по цене по сравнению со всеми городами Абхазии", - рассказала Мальцева.

Эксперт объяснила также, с чем связаны более высокие цены в курорте Гагра.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия 3 сентября в 18 часов 30 минут.

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