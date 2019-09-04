Асафов о публикации посольством США маршрута митинга в Москве: это и есть вмешательство

Американское посольство ранее опубликовало в твиттере подробный маршрут несанкционированного митинга в Москве, который проходил 3 августа, и при этом призвало избегать шествия. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва сообщит руководству США о том, что дипломаты информируют о несогласованных митингах в Москве и вмешиваются во внутренние дела России.

"Хотя представители американского политического истеблишмента недоумевают, когда идет разговор об их вмешательстве во внутренние дела России, достаточно открыть западную прессу и посмотреть, в каком формате освещаются внутрироссийские политические и общественные дела, в каком контексте и в какой тональности высказываются политические чиновники и различные общественные деятели. И попытка влиять на внутреннюю ситуацию в России, давая какие-то рекомендации, это и есть вмешательство. Интересная официальная позиция США, которая может быть выражена через речь официального дипломатического представителя. Не думаю, что он скажет что-то содержательное. Они как обычно будут все отрицать и говорить. Что они лишь ратуют за соблюдение прав человека, но сам факт вмешательства очевиден, его видно невооруженным глазом. Эти претензии стоит им предъявлять в том числе и в максимально официальном формате, приглашая их на заседания Государственной Думы", - сказал Асафов в эфире радио Sputnik.

Посол США Хантсман намерен завершить свою миссию в Москве 3 октября. Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США, Трамп собирается выдвинуть на пост посла в России первого замгоссекретаря Джона Салливана.