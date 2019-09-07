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"Библиотека", часть 3: бывшие узники рассказали об ужасах тайной тюрьмы СБУ

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Узника раздевали и кидали на бетонный пол, облитый водой. Затем пускали ток. Особо несговорчивых кидали в яму с трупами или пытали инъекциями. Освобожденные пленники тайной тюрьмы СБУ рассказали, как из них вытягивали информацию, которой они не обладали. А бывший следователь МВД Украины — о том, как они обходили квартиры в поисках сторонников ДНР.

В 2014-ом Михаила Шубина, более 10 лет назад переехавшего на Украину из России и отказавшегося стать инструктором "Азова", обвинили в шпионаже. В секретной тюрьме Мариуполя его подвергли самым жестоким пыткам. Истязаниями сварочным аппаратом его пытались запугать, а дыбой — сделать сговорчивее.

Однажды Михаил с мешком на голове провел ночь в яме с мягким дном. Утром он увидел, чем это было на самом деле — массовым захоронением не выдержавших пытки узников.

Константину Афонченко, задержанному за то, что в контактах его телефона нашли номер российского журналиста, делали инъекции, после которых ему становилось плохо. Вторую инъекцию, дающую избавление от боли, обещали в обмен на ценную информацию, которой он не обладал.

Но и Михаилу, и Константину повезло — их получилось обменять на пленных. По словам омбудсмена по правам человека ДНР Дарьи Морозовой, в тайных тюрьмах СБУ до сих пор могут находиться до 250 человек. О большинстве из них известно лишь то, что их задержали на территории Украины.

Дальше истории обрываются.

РИА Новости собрало рассказы освобожденных пленников Мариупольской тюрьмы, документы, доказывающие существование этого места, а также свидетельства бывших сотрудников силовых структур Украины.

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