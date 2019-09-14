Потеряно при переводе. Откуда берутся названия, не связанные с фильмом?

Как и зачем меняются названия фильмов, откуда в них появляются лишние слова и куда пропадают смыслы?
Слушайте и говорите правильно!
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Бывает, что хочется посмотреть понравившийся фильм на языке оригинала – но найти его получается далеко не сразу. Потому что по-английски картина, оказывается, называется по-другому, и русский заголовок с оригинальным не имеет ничего общего.
Как и зачем меняются названия фильмов, откуда в них появляются лишние слова и куда пропадают смыслы?
Слушайте и говорите правильно!
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Удивительная достопримечательность Абхазии - Сухумский ботанический сад Института ботаники Академии Наук Абхазии - отмечает 178-ю годовщину своего создания.
Эмиссары международных террористических организаций вербуют в России и странах СНГ не только трудовых мигрантов, выходцев из малообеспеченных семей, зачастую не умеющих читать, но и студентов, выпускников вузов.
Цель комплекса мероприятий – расширение географии и сфер применения русского языка, популяризация российского образования, науки и культуры.